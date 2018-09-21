بومبيو يأمل بعقد قمة جديدة بين ترامب وكيم في وقت قريب

توقع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عقد قمة جديدة "قريبا" بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لأجل تحقيق "تقدم" في مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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وقال بومبيو لشبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة: "آمل أن تسنح لي فرصة التوجه مجددا إلى بيونغ يانغ في وقت غير بعيد لمواصلة هذه المفاوضات".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اعتبر بومبيو أنه لا يزال هناك "القليل من العمل يجب القيام به" قبل قمة ثانية بين ترامب وكيم "لكي تتوافر الشروط التي تسمح للزعيمين بتحقيق تقدم جوهري".

وكان كيم طالب بعقد قمة جديدة مع الرئيس الأمريكي بعد قمة أولى بينهما في سنغافورة في 12 يونيو الماضي، وذلك في رسالة وجهها إلى ترامب.

وقد أبدى البيت الأبيض "انفتاحه" على الطرح ومباشرة التنسيق لإعدادها.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أكد، الثلاثاء، بأن قمته مع الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي حققت استقرارا سياسيا في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أنه يتوقع المزيد من التقدم.

المصدر: أ ف ب + وكالات