البيت الأبيض: كيم يطلب من ترامب لقاء آخر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يطلب فيها تحديد موعد لقاء آخر معه.

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وفي موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "كان الهدف الرئيسي من الرسالة هو طلب لقاء آخر مع الرئيس (الأمريكي) وتحديد موعده، ونحن منفتحون له وقد بدأنا التنسيق (مع الجانب الكوري الشمالي) لإجرائه".

ووصفت ساندرز رسالة كيم بأنها "دافئة وإيجابية جدا". وذكّرت بأن العرض العسكري الذي نظِّم في بيونغ يانغ، يوم الأحد، جرى من دون مشاركة صواريخ بعيدة المدى، الأمر الذي يدل، بحسب المتحدثة، على تقدم في المفاوضات الجارية بين البلدين حول تخلي كوريا الشمالية عن سلاحها النووي.

ويناقش ترامب وكيم برنامج كوريا الشمالية النووي منذ قمتهما غير المسبوقة في سنغافورة، في 12 يونيو، والتي واجهت انتقادات في الولايات المتحدة بسبب غموض نتائجها فيما يتعلق بكيفية ومواعيد وقف البرنامج المذكور الذي تعتبره واشنطن تهديدا لها.

المصدر: رويترز