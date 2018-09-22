وزيرة فرنسية: بريكست لن يؤدي إلى انهيار الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، يوم السبت، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لا يمكن أن يعني انهيار الاتحاد".

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وأضافت في تصريح عبر إذاعة "فرانس أنفو" أن الدول الـ27 الباقية في الاتحاد الأوروبي متحدة في قولها إنها تريد اتفاقية جيدة مع المملكة المتحدة وعلاقة وثيقة في المستقبل لكن ليس على حساب الاتحاد الأوروبي.

وتابعت "خروج بريطانيا الذي تقرر عبر استفتاء هو خيار نحترمه.. لكن هذا الخيار لا يمكن أن يعني انهيار أو تفكك الاتحاد الأوروبي".

وأفادت لوازو بأنها مقتنعة بإمكانية التوصل إلى حل وسط، قائلة "لنتخيل إنه لا يوجد اتفاق، ما نقوله هو أننا يجب أن نعد أنفسنا لذلك".

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وأشارت إلى أن فكرة ألا يتمكن قطار "يوروستار" من الوصول إلى محطة شمال باريس أو ألا تتمكن طائرة بريطانية من الهبوط في مطار فرنسي هو ما يجب تجنبه، مؤكدة أن مثل هذه الأمور لا يتم التعامل معها بعفوية وإنما بالاستعداد لها.

وبينت أنه لا يمكن للمملكة المتحدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي أن تحصل على كل مزايا الاتحاد الأوروبي مثلما كانت الحال عندما كانت عضوا فيه، دون الأنظمة والقيود والالتزامات المطلوبة من دولة عضو.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن بريكست "في طريق مسدود" وإنه "من غير المقبول" أن يرفض زعماء الاتحاد الأوروبي مقترحاتها التي عرضتها خلال القمة غير الرسمية في سالزبورغ في النمسا.

ورد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بالإعراب عن قناعته بأن التوصل إلى حل وسط لا يزال ممكنا.

المصدر: أ ف ب