ماي: مفاوضات "بريكست" في نفق مسدود وغياب اتفاق خير من اتفاق سيء

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن انسحاب لندن منه دخلت في نفق مسدود، وأعربت عن عزم المملكة المتحدة على الخروج حتى دون التوصل لاتفاق.

وأشارت ماي، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم عند عودتها من قمة قادة الاتحاد الأوروبي الـ28 في مدينة سالزبورغ النمساوية، إلى أن كلا الطرفين حريصان على التوصل إلى اتفاق لكنهما على مسافة بعيدة جدا في بعض الأمور عن بعضهما البعض.

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وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن بروكسل لا تزال تقترح خيارين لا ثالث لهما بشأن مستقبل العلاقات مع لندن ما بعد انسحابها، وهما إما بقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة مع إبقاء اعتمادها على الاتحاد ودون إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى، أو اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد وبريطانيا مع بقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي.

ورفضت ماي كلا الخيارين، مشددة على أن إيرلندا الشمالية جزء لا يتجزأ من المملكة المتحدة، وتابعت: "كلا الخيارين سيئان، وقلت دائما إن عدم وجود اتفاق أفضل من عقد اتفاق سيء".

وأعربت ماي بوضوح عن عدم ارتياحها إزاء سلوك دول الاتحاد الأوروبي تجاه بريطانيا أثناء القمة، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل معها دائما باحترام، وتتوقع الشيء ذاته في المقابل.

وطالبت ماي الاتحاد الأوروبي باحترام قرار بريطانيا الانسحاب وطرح خيارات بديلة قابلة للنقاش، مضيفة: "في المرحلة الحالية، من غير المقبول رفض المواقف التي يطرحها الطرف الآخر دون تقديم توضيحات مفصلة واقتراحات في المقابل".

وأبدت رئيسة الوزراء تمسك الحكومة البريطانية بنتائج الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والذي أجري في عام 2016، واصفة إياه "أكبر تجربة ديمقراطية في تاريخ المملكة المتحدة".

المصدر: وكالات