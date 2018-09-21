ميركل تشيح بوجهها عن ماي وتتجاهلها خلال القمة الأوروبية

أشاحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بوجهها متجاهلة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عندما ابتسمت الأخيرة وهمّت بمصافحتها، خلال القمة الأوروبية بمدينة سالزبورغ النسماوية.

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وقالت صحيفة "دايلي أكسبرس" إن ميركل مرت دون أن تلتفت إلى ماي ودون أن تعيرها أي اهتمام، على الرغم من أن المستشارة الألمانية صافحت جميع السياسيين الأوروبيين المشاركين في القمة.

ووفقا للصحيفة، فإن ميركل تعمدت تجاهل ماي وقررت بهذه الطريقة ردّ الصاع لرئيسة وزراء بريطانيا بسبب سابقة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت هذا الواقعة، كما تكتب الصحيفة، موقف ميركل المزدري تجاه ماي، عشية قمة سالزبورغ غير الرسمية. ووفقا للصحيفة، اقتربت المستشارة الألمانية من مجموعة من السياسيين الأوروبيين، من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية، التي رسمت ابتسامة عريضة على ثغرها واتجهت إلى المستشارة الألمانية لمصافحتها، لكن الأخيرة تجاهلت رغبتها، وتقدمت إلى رئيسة ليتوانيا، داليا غريباوسكازيت.

وناقش رؤساء الدول والحكومات الأوروبية المشاركون في القمة مشاكل الهجرة، Brexit والأمن الداخلي.

ولفتت "دايلي أكسبرس" إلى أن ماي قد تغادر منصبها في القريب العاجل. إذ تتناقل وسائل الإعلام المحلية أنباء حول عدم رضى حزبها المحافظ عن فشلها في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهناك 27 مرشحا لشغل منصبها، بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

المصدر: نوفوستي