الهجرة وبريكست على رأس أولويات قمة سالزبورغ

تتصدر قضية الهجرة وملف بريكست جدول أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي الـ28 المقرر انطلاقها اليوم في مدينة سالزبورغ النمساوية.

وسيبحث قادة الاتحاد خلال عشاء عملهم اليوم سبل الحد من خلافاتهم بشأن الهجرة قبل أن يطلقوا العد العكسي لإنجاز مفاوضات بريكست الشاقة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بهذا الشأن، إن "التوتر بين الدول الأعضاء ظهر مجددا بسبب تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "إذا كان البعض يريدون حل الأزمة وآخرون يريدون استخدامها، فإنها ستبقى بلا حل"، داعيا إلى إنهاء هذا الوضع في قمة اليوم في سالزبورغ.

وعن بريكست، قال توسك إن دول الاتحاد الـ27 ستناقش إمكانية الدعوة إلى قمة استثنائية في نوفمبر القادم لزيادة فرص النجاح، وأضاف: "للأسف سيناريو +لا اتفاق+ ما زال ممكنا، لكن إذا تحركنا بمسؤولية يمكننا تجنب الكارثة".

ويتوقع أن تعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موقفها على نظرائها في هذه المسألة اليوم خلال عشاء العمل، وفي اليوم التالي ستناقش الدول الـ27، في غياب رئيسة حكومة بريطانيا، المسألة على غداء عمل.

إقرأ المزيد

وتوصلت لندن والمفوضية الأوروبية إلى تسوية معظم القضايا العالقة حول بريكست وخاصة التسوية المالية، لكن المفاوضات ما زالت متعثرة بشأن مصير الحدود الإيرلندية.

يذكر أن بريطانيا نظمت استفتاء شعبيا عام 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث حظي هذا الطرح تأييد نحو 52% من المشاركين في الاستحقاق ويتوقع أن تترك بريطانيا التكتل الأوروبي العام المقبل.

المصدر: أ ف ب