"بريكست" سيحرم بريطانيا من الجبن والنبيذ ولاعبي كرة القدم

تحت هذا العنوان كتبت ألينا كيكلاشيفسكايا ويفغيني خفوستيك مقالا في كوميرسانت، عن عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحسب خبراء بنك Saxo الدنماركي.

جاء في المقال: درس خبراء بنك Saxo العواقب المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية واتفاقات جمركية وغيرها واستنتجوا أن بريطانيا ستخسر أكثر مما ستحصل عليه.

تقول كلير مكارثي، كبيرة الباحثين في المصرف، تتمزق الحكومة البريطانية إلى أجزاء بسبب عدم قدرتها على الجمع بين شروط بروكسل وبين أنصار "بريكست". وهذا يعني أن آفاق "بريكست" صعب تنمو في الأفق يوما بعد آخر. لذلك يعتقد خبراء المصرف أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى مشكلات كبيرة لا تقتصر على السياسة والاقتصاد الكلي فقط، بل ستشمل جميع المجالات من المتاجر إلى ملاعب الكرة. لأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاقات ثنائية وجمركية وغيرها سيؤدي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على العديد من السلع وحتى الخدمات الطبية. ووفقا لها سيتضرر محبو الجبن أكثر من غيرهم، حيث سيكون على بريطانيا العودة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية وهذا يعني ارتفاع الرسوم على المواد الغذائية. وخاصة الجبن حيث تستورد بريطانيا 60% من احتياجاتها منه وقد ترتفع النسبة بعد "بريكست" إلى 74%. كما سترتفع أسعار أنواع النبيذ المستوردة بنسبة 22% على أقل تقدير.

كما أن بريطانيا تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي 56% من السيارات المنتجة محليا، ولكن مقابل هذا 82% من السيارات المستخدمة في بريطانيا هي مستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، وبعد الخروج من الاتحاد سترتفع الرسوم على السيارات بنسبة 10 % أي سترتفع أسعار السيارات.

المسألة المهمة هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد يفقدها الحق في اختيار لاعبي كرة قدم شباب من مختلف دول الاتحاد، ووفقا لخبراء المصرف، قد تكون مجموعة اللاعبين الشباب الذين اختارتهم النوادي البريطانية الأخيرة بالنسبة لبريطانيا.

كما يشير خبراء المصرف إلى أن الخروج من الاتحاد يعني الخروج من سوق النقل الجوي، وتوقف الرحلات السياحية الحالية من دون اتفاقات مسبقة. بالإضافة إلى أنه عند تعرض مواطن بريطاني إلى حادث ما أو يصاب بمرض ما في أي من بلدان الاتحاد فإنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد لن يحصل على رعاية طبية كما هو الحال في الوقت الراهن، إلا في حال وجود وثيقة تأمين صحي لديه. وهذه مكلفة جدا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة