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نتنياهو يتوعد حزب الله بـ"ضربة ساحقة"

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نتنياهو يتوعد حزب الله بـ
Sputnik Алексей Никольский
بنيامين نتانياهو
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وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديدا لـ "حزب الله" اللبناني، بتلقيه ضربة ساحقة في حال نفذ أي هجوم ضد إسرائيل.

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وقال نتنياهو في بيان صدر عن ديوانه مساء الخميس تعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه يقترح على الأخير بـ"أن يفكر 20 مرة" قبل مهاجمة إسرائيل، مضيفا أنه "لو اعتدى علينا فسيتلقى ضربة ساحقة، تفوق كل تصوراته".

المصدر: سبوتنيك

 

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