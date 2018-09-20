نصر الله: إسرائيل تكذب.. هدفها القدرات الصاروخية السورية

اكّد أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، أن إسرائيل تكذب وتخادع عندما تقصف سوريا بحجة منع تسليم أسلحة لحزبه، لأن هدفها الحقيقي هو منع قيام جيش سوري قوي يمتلك صواريخ رادعة.

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وقال نصر الله في اليوم العاشر من محرم، متحدثا في مسيرة شعبية حاشدة،: "أقول لكن بنفس الشفافية التي عهدتموها فيّ عادة، هناك حجج إسرائيلية لقصف سوريا غير صحيحة على الإطلاق، وعلى سبيل ما حصل قبل يومين في اللاذقية، حين أعلن الإسرائيلي، أنه قصف هذه الثكنة أو هذا المركز أو هذا المجمع للبحوث أو ما شاكل، لآنه كان بصدد تسليم سلاح لحزب الله، فهذا كذب إسرائيلي، وكليا غير صحيح على الإطلاق".

وتابع نصر الله قائلا: "إسرائيل كما تقول هي على لسان مسؤوليها، أنها بحاجة لأن تدافع بنفسها عن نفسها، ولذلك هي ستمنع قيام جيش سوري قوي، وهي ستمنع قيام قوة سورية عسكرية حقيقية، وهي تعلم أن التوازن الاستراتيجي مع سوريا منذ زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد، وصولا إلى زمن الرئيس بشّار الأسد، ليس بالقوة الجويّة، وليس من خلال سلاح الجو، وإنما من خلال ما تمتلكه، أو قد تمتلكه سوريا من قدرات صاروخية".

وشدد أمين عام حزب الله، على أن "إسرائيل تعمل على منع سوريا من امتلاك قدرات صاروخية من خلال الغارات التي تشنها على أراضيها".

واعتبر نصر الله: "أن الإسرائيليين غاضبون لأن مشروعهم في المنطقة سقط بعد أن علقوا آمالا كبيرة على ما يجري في سوريا والعراق، لكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح"، حسب قوله.

المصدر: قناة المنار