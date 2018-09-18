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ماتيس ينفي عزمه مغادرة البنتاغون

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ماتيس ينفي عزمه مغادرة البنتاغون
AFP
وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس
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قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الثلاثاء، إنه لن يغادر إدارة الرئيس دونالد ترامب في الشهور المقبلة، نافيا بشكل قاطع التقارير التي تشير إلى ذلك.

وصرح ماتيس للصحفيين في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواشنطن قائلا: "لن أتعامل مع هذه التقارير بجدية على الإطلاق".

 وأضاف: "كم مرة مررت بذلك منذ جئت هنا؟ ستختفي هذه الإشاعات قريبا، وسيسمح مرة أخرى للذين كتبوها بإعادة كتابتها في المرات المقبلة أيضا.. هذه هي طريقة سير الأمور هنا... تعاملوا مع الأمر بروح من الدعابة".

المصدر: "رويترز"

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