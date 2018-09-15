الإعلام الياباني: محادثات خاصة غير معلنة بين بوتين وآبي

تبادل الزعيمان الروسي والياباني فلاديمير بوتين وشينزو آبي وجهات النظر في محادثة خاصة، حول مواصلة المفاوضات في ضوء اقتراح بوتين توقيع معاهدة السلام اللامشروط قبل نهاية العام.

إقرأ المزيد

وقالت قناة "NHK" اليابانية نقلا عن مصدر مطلع أنه تم تبادل الآراء أثناء مسابقات الجودو، التي حضرها الزعيمان على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، ولم يشارك في مباحثاتهما سوى المترجم، ولم يجر الإفصاح عن محتوى المحادثات، لكن القناة تفترض أن الحوار دار حول مستقبل المفاوضات الثنائية بين البلدين.

وواجه آبي انتقادات حادة إثر عودته إلى اليابان لعدم اعتراضه على اقتراح الرئيس الروسي توقيع معاهدة السلام دون شروط، ما يتعارض مع الموقف الرسمي لليابان.

وذكرت القناة أن آبي ألمح إلى أنه عبّر قبل وبعد المحادثات الخاصة مع بوتين عن ضرورة حلّ المشكلة الحدودية أولا قبل إبرام معاهدة السلام.

وكان الرئيس الروسي قد اقترح على رئيس الوزراء الياباني توقيع معاهدة السلام بين البلدين قبل نهاية العام الجاري دون شروط مسبقة، فيما تتمسك طوكيو بضرورة تسوية قضية جزر الكوريل، شرطا لأي سلام مع موسكو.

المصدر: "نوفوستي"