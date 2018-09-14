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كوريا الجنوبية تطلق أول غواصة هجومية

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كوريا الجنوبية تطلق أول غواصة هجومية
Reuters KCNA
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دشنت كوريا الجنوبية أول غواصة هجومية قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية، وذلك في إطار مشروع لإنتاج ثلاث غواصات حديثة ستدخل جميعها الخدمة خلال خمس سنوات.

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وغواصة "دوسان اهن شانغ-هو" التي تزن ثلاثة آلاف طن، وكلفتها 700 مليون دولار، هي الأولى بين ثلاث غواصات تعمل بالكهرباء والديزل ستدخل جميعها الخدمة في غضون خمس سنوات.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان، تعليقا على هذا النبأ أثناء مراسم التدشين اليوم، إن هذا الحدث يشكل قفزة نوعية إلى الأمام للصناعة الكورية الجنوبية.

وزودت الغواصة الجديدة بستة أنابيب إطلاق عمودية، فيما تملك كوريا الجنوبية أسطولا يتألف من 18 غواصة، تم صنعها بالتعاون مع ألمانيا.

المصدر: أ ف ب

 

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