كوريا الجنوبية تعرض محرك صواريخ من إنتاجها

عرض معهد الدراسات الفضائية في كوريا الجنوبية محرك صواريخ من إنتاجه، وسوف يتم اختباره في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن المعهد على موقعه الإلكتروني، أنه "بعد أكثر من 90 اختبارا في حالة السكون، تم حل جميع المشكلات التقنية، ويخطط الآن لاختبارالصاروخ الفضائي في حالة الطيران".

وعرض المحرك الذي يعمل بالوقود السائل وقوة دفعه 75 طنا، في الندوة الدولية التي عقدت في مركز نارو الفضائي بكوريا الجنوبية. ويعد النموذج المعد للطيران، المرحلة الثانية من صاروخ النقل "نوري" (KSLV-2) والذي يبلغ طوله 25.8 متر وأكبر قطر له 2.6 متر ووزنه 52.1 طن.

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ووفقا لرئيس مجموعة تصميم الصاروخ، أوك هو نام، في حال نجحت الاختبارات، فسوف يتم إطلاق أول صاروخ كوري جنوبي من نوع (KSLV-2)، عام 2021.

يذكر أن كوريا الجنوبية بعد عدة محاولات فاشلة، نجحت عام 2013 في إطلاق صاروخ (1KSLV-)، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مركز خرونيتشيف الروسي للبحوث والإنتاج الفضائي، وتم تجهيزه بمحرك روسي الصنع.

المصدر: نوفوستي