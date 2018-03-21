كوريا الجنوبية بصدد تصنيع صاروخ فضائي متعدد الاستخدام

تنوي كوريا الجنوبية تصميم صاروخ فضائي متعدد الاستخدام، في إطار سعيها للانضمام إلى منتدى الدول التي تتزعم مجال صناعة الفضاء والصواريخ.

وأعلن مدير المعهد الجوي والفضائي الكوري "KARI"، ليم جخول هو، قائلا: "نقتدي بما تقوم به (سبيس إكس) الأمريكية التي تصنع الصواريخ متعددة الاستخدام، لتحل مكان الصواريخ المكلفة التي تستخدم مرة واحدة وتعيش دقائق معدودة".

وحسب مدير "KARI" فإن الصاروخ الكوري سيصبح في حال نجاح تصميمه إنجازا محوريا في تاريخ كوريا الجنوبية، وسيستطيع البلد أن يجاري "الدول الفضائية" مثل الولايات المتحدة وروسيا.

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وأضاف "هو" أن خطة البحوث العلمية والتصاميم سيتم إقرارها العام الجاري، مؤكدا أن بلاده تعمل على تصميم أقمار اصطناعية ذات مدار ثابت من الجيل الثاني، ستستخدم للاتصال ورصد المحيط.

هذا وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأن الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت عن خطتها لإطلاق القمر الاصطناعي "Pathfinder" إلى المدار القمري، باستخدام صاروخ "فالكون-9" التابع لشركة "سبيس إكس".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف