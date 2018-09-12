ترامب: سنواجه أكبر إعصار منذ عقود من الزمن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إعصار "فلورنس" المقترب من الساحل الأمريكي سيكون أحد الأعاصير "الأقوى منذ عقود"، متعهدا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتقليل الخسائر.

إقرأ المزيد

وقال ترامب في الجلسة المكرسة للتحضير للإعصار: "لقد استعددنا (للإعصار) مثلما لم يعمله أي أحد في التاريخ... ولا ندخر المال".

وأضاف أن الإعصار وفق التوقعات سيصبح أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة منذ العقود الأخيرة، داعيا سكان المناطق التي تدخل منطقة حالة الطوارئ للإجلاء من منازلهم وإتباع تعليمات السلطات المحلية.

من جهته قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن إعصار "فلورنس"، كما هو متوقع، سيبقى "إعصارا كبيرا وخطيرا للغاية" قبل بلوغه الساحل الأطلسي للولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وحذر أيضا من احتمال ظهور الأمواج الهائلة الخطيرة على ساحل ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، وكذلك الفيضانات التي قد تتسبب فيها.

وكان إعصار "فلورنس" تشكل أمس الثلاثاء في المحيط الأطلسي على بعد 600 كيلومتر جنوب وجنوب غرب جزر برمودا. وتبلغ سرعة الرياح فيه 215 كيلومترا في الساعة.

وقد أعلنت سلطات ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة عملية إجلاء نحو مليون شخص من المناطق الساحلية. كما تم إعلان حالة الطوارئ في ولايتي فيرجينيا وماريلند ومقاطعة كولومبيا.

المصدر: نوفوستي