شاهد إعصار "فلورنس" من خارج الأرض!

رصدت المحطة الفضائية الدولية إعصار "فلورنس" الأعنف منذ 30 عاما، مقتربا من ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واتخذت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء، قرارا بإجلاء جماعي للسكان على امتداد ساحل الأطلسي الأمريكي مع اقتراب الإعصار من المنطقة.

وإعصار فلورنس هو الأشد الذي يهدد الأراضي الأمريكية هذا العام والأول من حيث قوته الذي يستهدف ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا منذ عام 1989 عندما اجتاح الإعصار هوغو منطقة تشارلستون في ساوث كارولاينا.

المصدر: رابتلي