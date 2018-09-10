وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يعتزم اليوم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن!

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية تعتزم اليوم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وأنها ستلوح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إسرائيل.

واطلع صحفيو "وول ستريت جورنال" على مسودة بيان بهذا الشأن لمساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن، جون بولتون، ورد فيها أن الولايات المتحدة "ستدعم على الدوام صديقتها وحليفتها إسرائيل.. وأن إدارة ترامب لن تترك مكتب (منظمة التحرير الفلسطينية) مفتوحا فيما يرفض الفلسطينيون بدء مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل".

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معلومات الصحيفة أفادت أيضا بأن بولتون سيوجه تهديدات بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، إن هي أجرت تحقيقات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بولتون قوله في مسودة البيان: "إذا قامت المحكمة بملاحقتنا نحن أو إسرائيل أو حلفاء آخرين، فلن نبق من دون حراك".

ووفق مشروع بيان بولتون، يمكن للولايات المتحدة على وجه الخصوص أن تمنع القضاة والمدعين العاملين في المحكمة الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة.

كما تؤكد هذه الوثيقة على أن الولايات المتحدة "ستفرض عقوبات على أرصدتها المودعة في المنظومة المالية الأمريكية، وستحاسبها في إطار العدالة الأمريكية.. وستفعل الشيء ذاته مع أي شركة أو دولة تتعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد الأمريكيين".

المصدر: نوفوستي