الرئيس الفلسطيني يشرح لزعيم كوريا الشمالية "خطورة" سياسة ترامب

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، انتقد فيها بشدة سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه قضية فلسطين.

وأفادت وكالة "وفا"، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سلم كيم رسالة خطية من عباس، يشرح له فيها الرئيس الفلسطيني "ما قامت وتقوم به إدارة الرئيس ترامب من خطوات خطيرة هدفها تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى قضية ذات طابع إنساني فقط.

كما أوضح عباس في رسالته تبعات قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس واعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، "في مخالفة واضحة بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، والدور المناط بالإدارة الأمريكية كلاعب للسلام وضامن الاتفاقيات السابقة".

وبين الرئيس الفلسطيني أيضا ما تقوم به سلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مقدمتها إجراءات التهويد وسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل واقتحامات المسجد الأقصى.

وخلال لقائه رئيس كوريا الشمالية في قصر الشعب بالعاصمة بيونغ يانغ، نقل المالكي له تحيات الرئيس عباس، "وتمنياته لجمهورية كوريا الديمقراطية كل الرفاه والتقدم والسلم والأمن تحت قيادة الرئيس كيم جونغ أون الحكيمة"، وفقا لـ"وفا".

وبحسب "وفا" فقد رحب رئيس كوريا الشمالية بالرسالة، وتمنى للشعب الفلسطيني "النجاح في مسعاه نحو الحرية والاستقلال، مؤكدا وقوف بلاده مع عدالة القضية الفلسطينية".

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن المالكي شارك في احتفالات كوريا الشمالية في ذكرى الاستقلال الـ70، "وقد عبرت كافة الجهات الرسمية الكورية الديمقراطية عن بالغ اهتمامها بالحضور الفلسطيني رفيع المستوى".

المصدر: وفا