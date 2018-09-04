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تحطم مقاتلة هندية شمالي البلاد

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تحطم مقاتلة هندية شمالي البلاد
Sputnik
قاذفة مقاتلة سوفيتية من طراز "ميغ-27"
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تحطمت مقاتلة هندية من طراز "ميغ 27" قرب مدينة جودبور بولاية راجاستان شمالي البلاد، فيما استطاع طيارها القفز بالمظلة والنجاة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إينديا"، إن الحادث وقع خلال تحليق تدريبي، وإن الجهات المعنية الهندية باشرت بالتحقيق في الحادث.

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وأضافت الصحيفة، أن سلاح الجو الهندي يضم في الوقت الراهن، سربين من طائرات "ميغ-27".

و"ميغ-27" هي مقاتلة من الجيل الثالث، وهي مصممة لضرب الأهداف البرية الثابتة والمتنقلة والجوية ويمكنها حمل أسلحة نووية تكتيكية، فيما تعكف روسيا على إنتاج نسخ حديثة ومطورة منها للاستخدام المحلي والتصدير.

المصدر: وكالات

 

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