بالصورة.. البيت الأبيض يصدر عملة تذكارية تكريما لقمة بوتين وترامب

أصدر البيت الأبيض عملة معدنية تذكارية غير قابلة للتداول إحياء لذكرى قمة الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، التي عقدت بالعاصمة الفلندية هلسنكي في يوليو الماضي.

والعملة متاحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني لمحل بيع الهدايا التذكارية التابع للبيت الأبيض بسعر 100 دولار للقطعة الواحدة.

ورغم أن البيت الأبيض لم ينشر بعد صورة للعملة، لكن الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز"، كينيث فوغل، نشرها على حسابه في "تيوتر".

وصنعت العملة باستخدام المينا بالألوان الأبيض والأحمر والأزرق.

ولا تتضمن العملة صورا لبوتين وترامب، لكن نقش عليها باللغة الروسية عبارة "لقاء رفيع المستوى" وتحتها باللغة الإنجليزية: "قمة البيت الأبيض والكرملين" وتاريخ اللقاء: يوليو 2018.

HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.

BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.

Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 сентября 2018 г.

وأرفق الصحفي الصورة بتعليق: "تحديث قمة هلسنكي: ما زلنا لا نعرف بالضبط على ما اتفق ترامب وبوتين. لكن يمكنني أن أبلغكم الآن بأن فريق الاتصالات بالبيت الأبيض أنتج عملة تذكارية تكريما لهذا الحدث. للأسف، لا تتضمن وجهي ترامب وبوتين".

المصدر: RT + تاس