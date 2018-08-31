مصرع 4 أشخاص بسقوط طائرة ركاب على قاعدة عسكرية أمريكية

لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أفادت السلطات المحلية في الولاية.

وذكرت السلطات أن الطائرة أقلعت في وقت سابق من ولاية أوهايو، وسقطت في منطقة مغطاة بالغابات في شمال قاعدة إكلين العسكرية التابعة لسلاح الجو الأمريكي في ولاية فلوريدا.

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ولم تأت السلطات على ذكر أسباب تحطم الطائرة، لكن وسائل إعلام أمريكية رجحت أن تكون الرؤية الضعيفة والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة السبب وراء سقوطها.

المصدر: نوفوستي