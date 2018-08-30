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ظريف لنتنياهو: تهديداتك خرقت حدّ الوقاحة

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ظريف لنتنياهو: تهديداتك خرقت حدّ الوقاحة
AFP Bryan R Smith
محمد جواد ظريف
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انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي هدد فيها بالدمار لكل من يهدد إسرائيل بالدمار.

وكتب ظريف مساء الأربعاء على تويتر: "إيران التي لا تمتلك السلاح النووي يتم تهديدها بالتدمير نوويا من قبل طرف يمتلك ترسانة نووية، حقا إن هذا يتعدى حدود الوقاحة في هذا العالم الفظ".

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تصريحات ظريف جاءت عقب تهديد نتنياهو من داخل مفاعل ديمونة النووي لمن يدعون إلى إبادة إسرائيل، حيث قال: "كل من يهددنا بالدمار يضع نفسه في خطر مماثل، وعلى أي حال لن يحقق هدفه".

كما تعهد نتنياهو بأن حكومته لن تتراجع عن منع ترسيخ وجود إيران العسكري في سوريا، وأنها ستعمل جاهدة للحؤول دون امتلاك إيران السلاح النووي.

المصدر: تسنيم

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