ظريف لنتنياهو: تهديداتك خرقت حدّ الوقاحة

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي هدد فيها بالدمار لكل من يهدد إسرائيل بالدمار.

وكتب ظريف مساء الأربعاء على تويتر: "إيران التي لا تمتلك السلاح النووي يتم تهديدها بالتدمير نوويا من قبل طرف يمتلك ترسانة نووية، حقا إن هذا يتعدى حدود الوقاحة في هذا العالم الفظ".

Iran, a country without nuclear weapons, is threatened with atomic annihilation by a warmonger standing next to an actual nuclear weapons factory. Beyond shameless in the gall. pic.twitter.com/MBoFac8Bvv — Javad Zarif (@JZarif) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

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تصريحات ظريف جاءت عقب تهديد نتنياهو من داخل مفاعل ديمونة النووي لمن يدعون إلى إبادة إسرائيل، حيث قال: "كل من يهددنا بالدمار يضع نفسه في خطر مماثل، وعلى أي حال لن يحقق هدفه".

كما تعهد نتنياهو بأن حكومته لن تتراجع عن منع ترسيخ وجود إيران العسكري في سوريا، وأنها ستعمل جاهدة للحؤول دون امتلاك إيران السلاح النووي.

المصدر: تسنيم