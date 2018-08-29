 
مباشر

نتنياهو: لن تمنعنا أي اتفاقات من التحرك ضد الوجود الإيراني في سوريا

أخبار العالم

نتنياهو: لن تمنعنا أي اتفاقات من التحرك ضد الوجود الإيراني في سوريا
AFP Debbie Hill
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpq7

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حكومته لن تتراجع عن منع إرساء وجود إيران العسكري في سوريا، كما أنها تعمل جاهدة ضد امتلاك إيران السلاح النووي.

إقرأ المزيد
مركب عسكري للجيش السوري - صورة أرشيفية إيران ستعيد بناء القوات السورية المسلحة

وأضاف نتنياهو في بيان نشره مكتب نتنياهو الإعلامي اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطه "بحزم وقوة" ضد محاولات إيران نشر قواتها المدججة بالسلاح على الأراضي السورية، مؤكدا أن "أي اتفاقات بين سوريا وإيران عاجزة عن منعنا من ذلك".

ويأتي هذا التصريح تعليقا على توقيع وزارتي الدفاع السورية والإيرانية، هذا الأسبوع، اتفاقية توسيع التعاون الدفاعي - التقني بين البلدين، تنطوي على الحفاظ على وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برأيك هل اشتعلت حرب الجواسيس بين إيران والدول المعادية لها؟