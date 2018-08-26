مقتل 3 أشخاص وإصابة 243 في زلزال غرب إيران

أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بمقتل 3 أشخاص وإصابة 243 آخرين بجروح في زلزال قوي وقع مساء أمس السبت غرب إيران.

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وأفادت قناة "Press-TV" الإيرانية في وقت سابق من هذا اليوم بمقتل شخص واحد وإصابة 140 آخرين.

وصرحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 22:13 مساء السبت بتوقيت غرينيتش، مضيفة أن مركز الزلزال كان على عمق 8,3 كيلومتر تحت الأرض وعلى بعد 31 كيلومترا غرب مدينة جوانرود الواقعة في ولاية كرمنشاه الإيرانية.

من جهته أعلنت قناة "السومرية" العراقية بأن الزلزال الإيراني شعر به أيضا سكان مدينة بغداد ومحافظات كركوك والسليمانية وديالى وداهوك وأربيل والمناطق العراقية الأخرى المجاورة لإيران.

المصدر: نوفوستي