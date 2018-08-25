// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث غريب في مشهد الإيرانية
Reuters
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قتل 10 أشخاص وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، بانفجار سخان ماء ضخم في مدينة مشهد بشمال شرق إيران.
وقال رئيس مركز الطوارئ في جامعة مشهد للعلوم الطبية، شهرام طاهر زادة، إن الانفجار أدى إلى تدمير 3 منازل بشكل كامل.
وأضاف أن 10 سيارات إسعاف ساهمت في نقل القتلى والجرحى بينما لا تزال عمليات البحث في أنقاض المنازل مستمرة.
المصدر: RT
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