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مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث غريب في مشهد الإيرانية

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مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث غريب في مشهد الإيرانية
Reuters
صورة أرشيفية
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قتل 10 أشخاص وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، بانفجار سخان ماء ضخم في مدينة مشهد بشمال شرق إيران.

وقال رئيس مركز الطوارئ في جامعة مشهد للعلوم الطبية، شهرام طاهر زادة، إن الانفجار أدى إلى تدمير 3 منازل بشكل كامل.

وأضاف أن 10 سيارات إسعاف ساهمت في نقل القتلى والجرحى بينما لا تزال عمليات البحث في أنقاض المنازل مستمرة.

المصدر: RT

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