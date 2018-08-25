مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث غريب في مشهد الإيرانية

قتل 10 أشخاص وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، بانفجار سخان ماء ضخم في مدينة مشهد بشمال شرق إيران.

وقال رئيس مركز الطوارئ في جامعة مشهد للعلوم الطبية، شهرام طاهر زادة، إن الانفجار أدى إلى تدمير 3 منازل بشكل كامل.

وأضاف أن 10 سيارات إسعاف ساهمت في نقل القتلى والجرحى بينما لا تزال عمليات البحث في أنقاض المنازل مستمرة.

المصدر: RT