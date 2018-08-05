 
مباشر

المتظاهرون يضرمون النار في تمثال الصحابي سلمان الفارسي غربي إيران

أخبار العالم

المتظاهرون يضرمون النار في تمثال الصحابي سلمان الفارسي غربي إيران
damavand.news
تمثال الصحابي سلمان الفارسي عند مدخل مدينة كازرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klxf

أضرمت حشد من المتظاهرين الإيرانيين المحتجين على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد النار في تمثال للصحابي سلمان الفارسي في مدينة كازرون في محافظة فارس غربي البلاد.

وأفاد مراسلنا في إيران عمر هواش بأن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا تظهر التمثال الواقع عند مدخل كازرون قرب أحد مقار حركة شيراز الاحتجاجية وألسنة اللهب تلتهمه.

وانتقد بعض الناشطين بشدة دور الفارسي في تاريخ إيران معتبرين أنه "خان الفرس" باتباعه الإسلام قبل 14 قرنا.

بدورها، أكدت إدارة مصلحة الإطفاء في كازرون أنها تلقت بلاغا بإضرام النار في التمثال، مضيفة أن فرقها سارعت إلى مكان التمثال في المدينة وأطفأت الحريق، وأعادته إلى مكانه بعد تنظيفه، وأوضحت أن منفذي الحريق، أشعلوا الإطارات وألقوا بعدد منها على التمثال.

www.gunaz.tv

وتشهد إيران احتجاجات مستمرة على تردي الأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة في البلاد وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد، وسط أزمة حادة في سوق النقد الأجنبي وقرب تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا