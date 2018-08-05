المتظاهرون يضرمون النار في تمثال الصحابي سلمان الفارسي غربي إيران

أضرمت حشد من المتظاهرين الإيرانيين المحتجين على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد النار في تمثال للصحابي سلمان الفارسي في مدينة كازرون في محافظة فارس غربي البلاد.

وأفاد مراسلنا في إيران عمر هواش بأن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا تظهر التمثال الواقع عند مدخل كازرون قرب أحد مقار حركة شيراز الاحتجاجية وألسنة اللهب تلتهمه.

وانتقد بعض الناشطين بشدة دور الفارسي في تاريخ إيران معتبرين أنه "خان الفرس" باتباعه الإسلام قبل 14 قرنا.

بدورها، أكدت إدارة مصلحة الإطفاء في كازرون أنها تلقت بلاغا بإضرام النار في التمثال، مضيفة أن فرقها سارعت إلى مكان التمثال في المدينة وأطفأت الحريق، وأعادته إلى مكانه بعد تنظيفه، وأوضحت أن منفذي الحريق، أشعلوا الإطارات وألقوا بعدد منها على التمثال.

مردم كازرون كه صد پله فهيم تر از توله اخونداي مقيم شمال تهران هستن مجسمه كثيف سلمان فارسي رو دوباره اتيش زدن. حالا باز بريد بگيد پول اينها از عربستان مياد. #IranProtestspic.twitter.com/OWZrT0QSKN — simo (@kaveh52) 4 августа 2018 г.

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وتشهد إيران احتجاجات مستمرة على تردي الأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة في البلاد وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد، وسط أزمة حادة في سوق النقد الأجنبي وقرب تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية