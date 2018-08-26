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الديمقراطيون يقترحون إطلاق اسم ماكين على مبنى في الكونغرس

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الديمقراطيون يقترحون إطلاق اسم ماكين على مبنى في الكونغرس
AFP Brendan Smialowski
الراحل جون ماكين
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اقترح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إطلاق اسم السيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين، على أحد مباني المجلس تكريما له، على الرغم من انتمائه لحزب منافس.

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السيناتور الأمريكي جون ماكين وفاة السيناتور الأمريكي المخضرم جون ماكين عن عمر ناهز 81 عاما

وأفاد مكتب السيناتور ماكين في وقت سابق، أنه توفي الليلة الماضية عن عمر يناهز 81 عاما.

وكتبت شومر على تويتر: "لا شيء سيساعد في التغلب على فقدان السناتور ماكين، لكن الأجيال ستتذكره، سأقدم اقتراحا بشأن إعادة تسمية مبنى راسل على شرفه".

وكافح ماكين المتشدد والمثير للجدل وأحد صقور الكونغرس الأمريكي، طوال العام ضد شكل عدواني من سرطان الدماغ. وأعلن أقارب السناتور يوم الجمعة أنه توقف عن العلاج.

وكان ماكين طيارًا في البحرية الأمريكية خلال حرب فيتنام، ووقع في أسر الثوار الفيتناميين لنحو خمس سنوات ونصف السنة، بعد أن أسقطت طائرته وأصيب بجروح خطيرة.

وناصب ماكين الذي تحول إلى أحد قادة رأي اليمين الليبرالي في الولايات المتحدة، روسيا وحلفاءها العداء على الدوام، وهو عرف بمواقفه المتشددة من الأزمة السورية، لدرجة أنه لم يتوان عن القيام بزيارة شمال سوريا للشد من أزر المعارضة المسلحة في عز المعارك التي دارت هناك.

المصدر: نوفوستي

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