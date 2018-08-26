وفاة السيناتور الأمريكي المخضرم جون ماكين عن عمر ناهز 81 عاما

توفي السيناتور الأمريكي الجمهوري المخضرم جون ماكين، أمس السبت، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد إصابته بمرض السرطان في المخ.

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وقرر ماكين، الذي غادر واشنطن في ديسمبر الماضي التوقف عن علاج المرض يوم الجمعة الماضي، وانتقل إلى منزل الأسرة لقضاء لحظاته الأخيرة في مسقط رأسه بولاية أريزونا.

وكان السيناتور الجمهوري يصارع نوعا شرسا من سرطان المخ بعد اكتشافه في يوليو 2017 ولم يُشاهد في الكونغرس الأمريكي خلال عام 2018. وأجريت له عملية جراحية في منتصف أبريل بسبب التهاب في الأمعاء.

من جهته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نبأ وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا السناتور جون ماكين.

وكتب ترامب على صفحته الشخصية في موقع "تويتر": "خالص تعازينا وتقديرنا لأسرة جون ماكين"، مضيفا: "قلوبنا ودعواتنا له".

تجدر الإشارة إلى أن ماكين أحد أبرز الشخصيات السياسية الأمريكية خلال العقدين الماضيين.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 août 2018

تخرج ماكين من الأكاديمية البحرية وخاض حرب فيتنام في مطلع سبعينيات القرن الماضي حيث وقع في الأسر قبل أن يطلق سراحه ويعود إلى بلاده ليخوض المعترك السياسي ويصل إلى أعتاب البيت الأبيض.

وقضى القطب الجمهوري أكثر من 30 عاما عضوا في مجلس الشيوخ، وشارك بقوة في نقاشات حول الحرب والسلام والتوجهات الأخلاقية للأمة، وعرف بمواقفه المتشددة ومعاداته للاتحاد السوفيتي وثم روسيا.

وأمضى ماكين، الطيار في البحرية الأمريكية، سنوات عديدة أسير حرب في فيتنام بعد أن أسقطت طائرته في أجواء هانوي خلال مهمة قصف.

وخسر الانتخابات الرئاسية في 2008 التي خاضها في مواجهة باراك أوباما وتعرض لانتقادات كثيرة بسبب اختياره سارة بايلن المثيرة للجدل مرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملته الانتخابية.

وكان من أشد معارضي الرئيس الحالي دونالد ترامب، بالرغم من أنهما الاثنين ينتميان إلى الحزب الجمهوري، وقد أعلن ماكين في مايو الماضي، أنه لا يريد أن يحضر ترامب جنازته، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

المصدر: وكالات