السيناتور الأمريكي ماكين يقرر وقف العلاج من مرض السرطان

قرر السناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، وقف علاجه من مرض سرطان الدماغ الذي دخل مرحلته الختامية، حسبما أفادت عائلته في بيان نشر اليوم الجمعة.

وقالت عائلة ماكين إن المرض المتقدم والشيخوخة التي لا ترحم أصدرا حكمهما، وقرر وقف العلاج بقوة إرادته المعتادة".

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن ماكين البالغ 81 عاما من عمره قد اجتاز توقعات الأطباء حول مدة بقائه على قيد الحياة، بعد أن تم، في العام 2017، إعلان إصابته بورم خبيث في دماغه.

وفي العام 2008، ترشح ماكين لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري. وفي الوقت الحالي، يترأس السيناتور عن ولاية أريزونا لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

المصدر: نوفوستي