2.3 مليار دولار ميزانية الموساد الإسرائيلي في 2018

كشف تقرير، نشر اليوم الجمعة، أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" يوظف حاليا نحو 7 آلاف شخص بشكل دائم.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقريرها، أن هذا يجعل الموساد من أكبر وكالات التجسس في العالم، بعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA).

وأشار المصدر إلى أنه منذ تعيين يوسي كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للموساد أوائل 2016.

وخضع الجهاز لتوسعات ضخمة، حيث أجرت الوكالة سلسلة من التغييرات، وباتت تتمتع بميزانيات حكومية متزايدة، وتستخدم أساليب جديدة وتشترك في المزيد من العمليات.

ولفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن ​تامير باردو​ الرئيس السابق للموساد كان حذرا للغاية وكان الموساد أقل ميلا للمغامرة.

المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية