الخارجية الأمريكية: قمة هلسنكي لم تكن غنية بمضمونها

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي لم يكن غنيا بمضمونه.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا ويس ميتشل خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "لم تكن هناك مناقشات غنية المضمون. والاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه في هلسنكي هو عقد اجتماع جديد بين مسؤولي الأمن القومي، وهو ما سيحدث هذا الأسبوع".

وردا على سؤال أحد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، ذكر ميتشل أنه ليس على معرفة بأي مناقشة للوضع المتعلق بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال مباحثات ترامب وبوتين.

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يذكر، أن أول لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب عقد بالعاصمة الفنلندية يوم 16 يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تجري بمدينة جنيف السويسرية يوم الخميس المقبل مباحثات بين مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون وسكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، حيث من المتوقع أن تتمحور المحادثات حول العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن وأبرز القضايا الدولية مثل التسوية السورية والوضع في أوكرانيا.

المصدر: وكالات