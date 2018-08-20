 
مباشر

لقاء مرتقب لباتروشيف مع بولتون لبحث الوضع في سوريا

أخبار العالم

لقاء مرتقب لباتروشيف مع بولتون لبحث الوضع في سوريا
AFP NICHOLAS KAMM
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko5a

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، أنه سيجتمع الخميس القادم مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، لبحث الوضع في سوريا وقضايا أخرى.

إقرأ المزيد
بولتون لأول مرة في إسرائيل لبحث الوجود الإيراني في سوريا

وقال بولتون في حوار لـ"ABC": "ناقشت هذا الأمر مع وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبو، واتفقنا على أنه يمكننا (في المفاوضات مع باتروشيف) يوم الخميس النظر في مجموعة واسعة من القضايا التي يمكن أن ينشأ حوار بشأنها بين موسكو وواشنطن".

ولفت بولتون إلى أنه ينوي على وجه الخصوص مناقشة الوضع في سوريا والوضع الإنساني هناك، فضلا عن "التأثير الإيراني على الأحداث في الأراضي السورية".

المصدر: إنترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا