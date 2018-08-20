لقاء مرتقب لباتروشيف مع بولتون لبحث الوضع في سوريا

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، أنه سيجتمع الخميس القادم مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، لبحث الوضع في سوريا وقضايا أخرى.

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وقال بولتون في حوار لـ"ABC": "ناقشت هذا الأمر مع وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبو، واتفقنا على أنه يمكننا (في المفاوضات مع باتروشيف) يوم الخميس النظر في مجموعة واسعة من القضايا التي يمكن أن ينشأ حوار بشأنها بين موسكو وواشنطن".

ولفت بولتون إلى أنه ينوي على وجه الخصوص مناقشة الوضع في سوريا والوضع الإنساني هناك، فضلا عن "التأثير الإيراني على الأحداث في الأراضي السورية".

المصدر: إنترفاكس