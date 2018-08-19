بولتون لأول مرة في إسرائيل لبحث الوجود الإيراني في سوريا

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل اليوم الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ توليه منصبه في مارس الماضي، لبحث جملة من القضايا على رأسها سوريا وغزة.

ومن المتوقع حسب مصادر إسرائيلية أن يلتقي بولتون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الغد الاثنين، وغيره من المسؤولين منهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، لبحث قضايا مهمة ورئيسة في مقدمتها الوجود الإيراني في سوريا، وغزة.

وكتب بولتون على "تويتر": "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من المسؤولين اعتبارا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي".

Just arrived into Israel. I’m looking forward to meeting with PM Netanyahu and other officials beginning today to discuss bilateral concerns and a range of national security issues. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 19, 2018

وتأتي زيارة بولتون إلى إسرائيل في إطار جولة تشمل أوكرانيا وسويسرا، حيث سيجتمع بنظيره الروسي نيقولاي باتروشيف في جنيف.

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المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وعربية