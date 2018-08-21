السلفادور تستبدل تايبيه ببكين

قطعت جمهورية السلفادور الواقعة في أمريكا الوسطى علاقاتها مع تايوان، وأقامت عوضا عنها علاقات مع الصين، ما يعد نصرا دبلوماسيا ذو أهمية كبيرة لبكين.

وقال الرئيس السلفادوري سانشيز سيرين، اليوم في خطاب تلفزيوني إن بلاده قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وإقامة روابط دبلوماسية جديدة مع الصين".

ولا تعتبر السلفادور أول بلد في الأمريكية الوسطى يقطع علاقاته مع تايوان لصالح الصين، حيث سبق وأعلنت بنما في يونيو 2017 قطعها علاقاتها القائمة منذ زمن طويل مع تايوان.

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وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وتتمتع تايوان بحكم ذاتي لكنها لم تعلن يوما استقلالها، ولا تزال الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها.

والحكومة التايوانية حليفة للولايات المتحدة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما.

المصدر: وكالات