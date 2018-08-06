بسبب الصين.. تايوان تسعى لزيادة إنفاقها العسكري

أعلنت رئيسة تايوان تساي انغ-وين، سعي حكومتها إلى زيادة الإنفاق العسكري على القوات المسلحة، في ظل تدهور العلاقات مع الصين.

وأشارت أنغ-وين، إلى أنها سترفع اقتراحا بزيادة الإنفاق على الدفاع لعام 2019 بنسبة 5.6 % لتصل إلى 346 مليار دولار تايواني (11.3 مليار دولار أمريكي) أمام البرلمان عقب العطلة الصيفية.

وأعلنت رئيسة تايوان عن خطة الإنفاق على الدفاع، أثناء مشاركتها في مراسم بحرية، وقالت: "حدثت العديد من التغيرات في المواقف الدولية والإقليمية، ويواجه أمننا القومي المزيد من التهديدات الواضحة والمعقدة".

وأضافت: "خمس الميزانية العسكرية لعام 2019 سينفق على مشاريع الاكتفاء الذاتي في الدفاع".

وبلغت ميزانية الدفاع لعام 2018 نحو 327.7 مليار دولار تايواني، حيث ترغب تايوان في تعزيز أنظمتها الدفاعية وخصوصا الغواصات.

وسيرتفع إنفاق الدفاع بمعدل 18.3 مليار دولار تايواني مقارنة مع 2018، وسيشكل 2.16 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتعتبر بكين تايوان الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها، وتهدد بإعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وصعدت الصين ضغوطها على تايوان منذ تولي تساي السلطة قبل عامين مع رفض حكومتها الاعتراف بأن الجزيرة جزء من "الصين الكبرى".

المصدر: أ ف ب