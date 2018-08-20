"طالبان" ترفض هدنة العيد

أعلنت حركة "طالبان" اليوم الاثنين استمرارها في القتال ضد الحكومة الأفغانية، ورفضها الهدنة التي أعلنها الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني بمناسبة عيد الأضحى.

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وبعد رفض الحركة الهدنة، أمر عبد الغني القوات المسلحة الأفغانية بمواصلة عملياتها ضد المسلحين لحين تلقى رد إيجابي من "طالبان" حول وقف إطلاق النار.

وذكر بيان عن المكتب الرئاسي أن الأمور المتعلقة بأمن البلاد خلال أيام عيد الأضحى تمت مناقشتها مع الإدارة المعنية بوقف إطلاق النار المرجح.

ولفت إلى أن عبد الغني تحدث مع حكام الأقاليم ومسؤولي الأمن والدفاع الوطني وأعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الأفغاني الأعلى للسلام ومجلس العلماء.

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وأضاف أن تفاصيل وقف إطلاق النار والتعليمات المشتركة لهيئات الأمن والدفاع الوطني والحكومة، تم بحثها مع الحكومات الإدارية للمقاطعات من خلال المديرية المستقلة للحكم المحلي.

واختطف مسلحون من حركة "طالبان" أمس الأحد، ركاب ثلاث حافلات في إقليم قندوز جنوب شرقي أفغانستان.

وذكر عضو في اتحاد حافلات الركاب أن حوالي 170 راكبا كانوا على متن الحافلات.

المصدر: وكالات