كابل تعلن عن هدنة مشروطة مع طالبان في عيد الأضحى

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، عن هدنة مع حركة طالبان اعتبارا من يوم الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بعد أن تمكن الجيش الأفغاني من صد هجوم لطالبان على مدينة غزنة شرقي البلاد.

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وقال الرئيس الأفغاني في كلمة ألقاها اليوم الأحد أثناء مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال: "سيبدأ وقف إطلاق النار المشروط غدا وسيستمر طالما حافظت عليه طالبان واحترمته".

وحث غني الحركة على الاستجابة لندائه وقبول الهدنة بالقول: "ندعو قيادة طالبان إلى الترحيب بآمال الأفغان في حلول سلام حقيقي طويل الأمد".

فيما أكد مسؤول رفيع في مكتب الرئيس الأفغاني أنه من المفترض أن تمتد الهدنة مع طالبان لثلاثة أشهر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت طالبان قبلت دعوة غني للهدنة في عيد الأضحى أم لا.

والهدنة المعلنة من طرف واحد لحد الآن، لا تشمل جماعات مسلحة أخرى غير "طالبان" مثل تنظيم "داعش".

الناتو يرحب بإعلان كابل هدنة مع طالبان

هذا ورحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عبر تغريدة في "تويتر" نشرت اليوم بقرار الحكومة الأفغانية إعلان هدنة مع طالبان، داعيا الحركة إلى "إظهار اهتمامها بالأفغان باحترامها للهدنة".

I welcome President @ashrafghani’s announcement of a second #ceasefire with the Taliban in #Afghanistan. I encourage the Taliban to demonstrate their concern for Afghans by respecting it. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 19 августа 2018 г.

وخاضت طالبان معركة شرسة مع القوات الأفغانية هذا الشهر للسيطرة على مدينة غزنة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقتل خلال الأيام الخمسة من هجوم طالبان على المدينة وحملة الجيش الأفغاني لاستعادتها 150 جنديا على الأقل و96 مدنيا.

وسبق للحكومة الأفغانية أن أبرمت مع طالبان هدنة في عيد الفطر الماضي، وبعد انتهاء مدة الهدنة تجدد القتال بين الطرفين.

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وبحسب ما أعلنته طالبان فإنها تسيطر الآن على أكثر من نصف مساحة أفغانستان.

المصدر: رويترز