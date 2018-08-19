 
مباشر

واشنطن تبدي استعدادها لدعم مباحثات السلام بين كابل وطالبان

أخبار العالم

واشنطن تبدي استعدادها لدعم مباحثات السلام بين كابل وطالبان
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko4f

رحب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بإعلان الحكومة الأفغانية هدنة مشروطة مع حركة "طالبان"، مؤكدا استعداد واشنطن لدعم وتسهيل مباحثات سلام مباشرة بين كابل وطالبان.

وأضاف بومبيو في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد: "تستجيب هذه الخطة للنداء الواضح والمستمر للشعب الأفغاني من أجل السلام"، مشددا على أنه "لا توجد عقبات أمام المباحثات، وحان الوقت للسلام".

ويأتي هذا التصريح من البيت الأبيض عقب إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني وقف إطلاق نار مشروط مع "طالبان" بمناسبة عيد الأضحى، اعتبارا من يوم غد الاثنين "طالما حافظت عليه طالبان واحترمته".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا