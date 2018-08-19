واشنطن تبدي استعدادها لدعم مباحثات السلام بين كابل وطالبان

رحب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بإعلان الحكومة الأفغانية هدنة مشروطة مع حركة "طالبان"، مؤكدا استعداد واشنطن لدعم وتسهيل مباحثات سلام مباشرة بين كابل وطالبان.

وأضاف بومبيو في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد: "تستجيب هذه الخطة للنداء الواضح والمستمر للشعب الأفغاني من أجل السلام"، مشددا على أنه "لا توجد عقبات أمام المباحثات، وحان الوقت للسلام".

ويأتي هذا التصريح من البيت الأبيض عقب إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني وقف إطلاق نار مشروط مع "طالبان" بمناسبة عيد الأضحى، اعتبارا من يوم غد الاثنين "طالما حافظت عليه طالبان واحترمته".

المصدر: رويترز