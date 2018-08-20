طالبان تخطف ركاب ثلاث حافلات شرقي أفغانستان

اختطف مسلحون من حركة طالبان ركاب ثلاث حافلات في إقليم قندوز جنوب شرقي أفغانستان، حسب وكالة TOLO News اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مدير الأمن في الإقليم صفي الله ماهزون، قوله إن الحادث وقع أمس الأحد عندما كانت الحافلات الثلاث في طريقها من مدينة تاخار إلى العاصمة كابل، حيث أوقفها مسلحو طالبان في منطقة خان آباد واختطفوا جميع ركابها.

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وذكر عضو في اتحاد حافلات الركاب للوكالة أن حوالي 170 راكبا كانوا على متن الحافلات.

المصدر: نوفوستي