الحكومة الأفغانية وطالبان تفرجان عن مئات المعتقلين

أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان نيتها الإفراج عن مئات الأشخاص الذين تحتجزهم، بمناسبة عيد الأضحى.

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وأوضحت "طالبان" أن الإفراج عن المعتقلين لتمكينهم من "مشاركة عائلاتهم وأصدقائهم فرحة العيد"، بحسب قناة TOLO News

In a statement issued by the Taliban the group said prisoners would be released so that “they can share the happiness of Eid with their families and friends.” #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 19 августа 2018 г.

من ناحية ثانية، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني مرسوما يقضي بالإفراج عن 444 سجينا خلال الأسبوع القادم في إطار هدنة معلنة مع "طالبان"، هم 11 امرأة و5 أطفال و228 رجلا، وفقا لبيان صدر عن مكتب الادعاء العام الأفغاني.

URGENT- following President Ghani’s announcement of a conditional ceasefire, govt also said it will release 444 prisoners this week. No details were released in terms of who these prisoners will be #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 19 августа 2018 г.

وسبق أن أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم عن هدنة مع "طالبان" لمدة 3 أشهر شرط أن تقوم الحركة بخطوة مماثلة خلال الفترة المقبلة.

ورحبت واشنطن بهذا الإعلان، مؤكدة استعدادها لدعم مباحثات سلام مباشرة بين الطرفين.

ولم تفصح "طالبان" بعد عن موقفها من المبادرة.

المصدر: وكالات