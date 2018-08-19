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الحكومة الأفغانية وطالبان تفرجان عن مئات المعتقلين

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الحكومة الأفغانية وطالبان تفرجان عن مئات المعتقلين
Reuters Mohammad Ismail
عناصر من الأمن الأفغاني
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أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان نيتها الإفراج عن مئات الأشخاص الذين تحتجزهم، بمناسبة عيد الأضحى.

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وأوضحت "طالبان" أن الإفراج عن المعتقلين لتمكينهم من "مشاركة عائلاتهم وأصدقائهم فرحة العيد"، بحسب قناة TOLO News

من ناحية ثانية، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني مرسوما يقضي بالإفراج عن 444 سجينا خلال الأسبوع القادم في إطار هدنة معلنة مع "طالبان"، هم 11 امرأة و5 أطفال و228 رجلا، وفقا لبيان صدر عن مكتب الادعاء العام الأفغاني.

وسبق أن أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم عن هدنة مع "طالبان" لمدة 3 أشهر شرط أن تقوم الحركة بخطوة مماثلة خلال الفترة المقبلة.

ورحبت واشنطن بهذا الإعلان، مؤكدة استعدادها لدعم مباحثات سلام مباشرة بين الطرفين.

ولم تفصح "طالبان" بعد عن موقفها من المبادرة.

المصدر: وكالات

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