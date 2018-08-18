مسؤولون عرب ينعون كوفي عنان

نعى رؤساء ومسؤولون عرب كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي وافته المنية السبت.

وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه وجه برقية عزاء إلى كل من أرملة الفقيد وحكومة غانا، تقدم فيها بخالص التعازي، مثمنا الالتزام الكبير الذي أظهره الراحل في التعامل مع العديد من القضايا الدولية خلال توليه منصب السكرتير العام.

كما أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تعزية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن العزاء والمواساة للمجتمع الدولي والقارة الإفريقية لرحيل كوفي عنان.

وقال السيسي في البرقية إن حياة الراحل مثلت مسيرة حافلة وثرية قدم خلالها العديد من الإسهامات الهامة تحقيقا لأهداف ومقاصد الأمم المتحدة والعمل الدولي ليبقي دائما بسيرته ورسالته للسلام قيمة شامخة كان لها دوما دورها ومآثرها في خدمة قضايا التنمية ورفعة شأن الإنسانية.

من جانبه، أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالراحل كوفي عنان، واصفا إياه بـ"القامة الدبلوماسية المتميزة".

وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر:

رحل عن الدنيا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان بعد مسيرة سياسية حافلة، قامة دبلوماسية تميّز بأدائه في وظيفة شاقة وظروف صعبة، نتقدم بالعزاء الصادق لأسرته الصغيرة والكبيرة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 18 августа 2018 г.

ووصف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان عنان، عبر حسابه في "تويتر" بصاحب "الإخلاص والمثابرة"، معتبرا أن وفاته "خسارة لقامة رفيعة كرست حياتها لخدمة البشرية". ..خالص تعازينا إلى أسرته والمجتمع الدولي.

Former UN Secretary-General Kofi Annan, who passed away today, was a man who had dedicated himself to bringing about peace. We have lost a statesman who was dedicated to the service of humanity and extend our sincere condolences to his family. pic.twitter.com/q8pG8FUOMp — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 18 августа 2018 г.

وعبر أعلن وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ (التابعة للحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء، هشام شرف، عن تعازي حكومة الإنقاذ في وفاة كوفي عنان، مشيدا بالجهود التي بذلها الراحل خلال فترة عمله أمينا عاما للأمم المتحدة في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وإصلاح وتنشيط المنظمة الأممية ومعالجة العديد من القضايا على الساحة الدولية.

وأضاف شرف أن المجتمع الدولي خسر برحيل كوفي عنان، أحد حكماء العالم المعاصر.

المصدر: وكالات