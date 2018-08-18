بوتين مؤبنا كوفي عنان: كان شجاعا وحكيما

أرسل الرئيس، فلاديمير بوتين، برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن تعازيه الحارة بوفاة كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية.

وجاء في البرقية: "حالفني الحظ بالتواصل شخصيا مع كوفي عنان. لقد أعجبت بصدق بحكمته وشجاعته، وبقدرته على اتخاذ قرارات متزنة حتى في أصعب الحالات الحرجة. ستبقى ذكراه إلى الأبد في قلوب المواطنين الروس".

وأشار فلاديمير بوتين، إلى أن هذا الرجل الرائع والسياسي الكبير، كرس سنوات طويلة من حياته لخدمة الأمم المتحدة.

وقال بوتين، إن عنان ترأس المنظمة الدولية في فترة صعبة وعمل الكثير لتحقيق أهداف ومهمات الأمم المتحدة ولتعزيز دورها المركزي في الشؤون الدولية. ونوه الرئيس الروسي، بأهمية المساهمة الشخصية من جانب عنان في بناء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكذلك تسوية بعض النزاعات الإقليمية. وقال بوتين، إن المجتمع الدولي، قدّر عاليا خدمات كوفي عنان ويدل على ذلك "منحه جائزة نوبل للسلام ".

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وأعرب رئيس الوزراء دميتري مدفيديف عن تعازيه بوفاة عنان. وأشار مدفيديف في صفحته في "فيسبوك"، إلى دور عنان كرجل سلام وسعيه لحل النزاعات ووقف الحروب.

وكذلك ارسل وزير الخارجية سيرغي لافروف برقية تعزية إلى غوتيرش، أشار فيها إلى مساهمة كوفي عنان الكبيرة في تعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية وفي عملية إصلاح المنظمة وتعزيز هيبتها وزيادة الفرص المتاحة لها في حل المشاكل العالمية على أساس سيادة القانون واحترام الأهداف والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

أشاد رئيس غانا، نانا أكوفوأدو، بمناقب وخدمات الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي توفي يوم السبت ووصفه بأنه دبلوماسي دولي متمرس حقق فخرا كبيرا لبلده.

المصدر: وكالات