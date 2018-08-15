 
مباشر

الكشف عن هوية منفذ حادث الاصطدام أمام البرلمان البريطاني وهو من أصول عربية

أخبار العالم

الكشف عن هوية منفذ حادث الاصطدام أمام البرلمان البريطاني وهو من أصول عربية
Reuters Hannah Mckay
لندن، بريطانيا، 15 أغسطس 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knfq

أعلن مصدر أمني أوروبي، اليوم الأربعاء، أن منفذ حادث الاصطدام أمام مبنى البرلمان في لندن مواطن بريطاني من أصول سودانية يدعى صالح خاطر.

إقرأ المزيد
الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث الاصطدام أمام البرلمان كعمل إرهابي

وقال إن المخابرات البريطانية لم تعرف شيئا عنه قبل الحادث، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دوافع الاصطدام لا تزال غامضة حتى الآن.  

وأفادت شرطة سكوتلاند يارد أمس الثلاثاء باعتقال رجل من دون تحديد هويته، بعد أن صدم بسيارته حاجزا بالقرب من مجلس العموم (البرلمان) في العاصمة لندن، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وأضافت أنها تتعامل مع هذا الحادث كعمل إرهابي.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. مناورات روسية برا وبحرا وجوا