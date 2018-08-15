// 26.06.2018 по тикету 15478
الكشف عن هوية منفذ حادث الاصطدام أمام البرلمان البريطاني وهو من أصول عربية
Reuters Hannah Mckay
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أعلن مصدر أمني أوروبي، اليوم الأربعاء، أن منفذ حادث الاصطدام أمام مبنى البرلمان في لندن مواطن بريطاني من أصول سودانية يدعى صالح خاطر.
وقال إن المخابرات البريطانية لم تعرف شيئا عنه قبل الحادث، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دوافع الاصطدام لا تزال غامضة حتى الآن.
وأفادت شرطة سكوتلاند يارد أمس الثلاثاء باعتقال رجل من دون تحديد هويته، بعد أن صدم بسيارته حاجزا بالقرب من مجلس العموم (البرلمان) في العاصمة لندن، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص.
وأضافت أنها تتعامل مع هذا الحادث كعمل إرهابي.
المصدر: رويترز
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