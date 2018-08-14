شاهد.. هكذا تعاقب ميلانيا زوجها ترامب!

كشفت المساعدة السابقة بالبيت الأبيض أوماروزا مانيغولت عن سبب اختيار السيدة الأولى ميلانيا ترامب لملابسها المثيرة للجدل.

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وقالت أوماروزا مانيغولت، التي كانت مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطردت من البيت الأبيض، في كتابها بعنوان "المعتوه.. حساب داخلي لترامب في البيت الأبيض"، قالت إن ميلانيا ترتدي ملابس معينة لإحراج زوجها عن قصد، ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت إلى أن ميلانيا تستخدم أسلوبا معينا في معاقبة زوجها، وأن السترة التي ارتدتها أثناء زيارتها للأطفال في تكساس، في يونيو الماضي، والمكتوب عليها: "أنا لا أهتم بتاتا، وأنتم؟، كانت مجرد أحدث أعمالها التمردية.

وبينما نفت الناطقة الرسمية باسم سيدة أمريكا الأولى وجود معنى خفي وراء اختيار ميلانيا لهذه السترة، قالت مانيغولت إن ميلانيا ارتدت السترة لإيذاء ترامب، حيث أرادت جعله يبدو أحمقا.

وتساءلت المساعدة السابقة لترامب عن السبب وراء ارتداء ميلانيا لبلوزة وردية مزركشة من الرقبة بعد فضيحة بث مقطع صوتي يحوي كلمات نابية تحدث بها ترامب بلغة مبتذلة عن النساء.

وأكدت أن الرسائل وراء خيارات ميلانيا لملابسها قد تكون غير واضحة تماما، ولكنها لا تكون أبدا عرضية.

وأوضحت أوماروزا مانيغولت أن اختيارات ميلانيا، كانت "مضللة عن قصد"، وذكرت أن ميلانيا كامرأة مهتمة بمجال الموضة، تدرك أن كل شخص سيُدقق في اختيارات ملابسها ومناقشتها.

المصدر: ديلي ميل