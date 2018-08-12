كابل ترسل قوات خاصة إلى مدينة غزني بعد مقتل أكثر من 100 شخص بهجوم لطالبان

أرسلت الحكومة الأفغانية تعزيزات عسكرية إلى مدينة غزني شرق البلاد التي قتل فيها 103 أشخاص في الاشتباكات المستمرة بين مسلحي حركة طالبان والقوات الحكومية.

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وقال رئيس أركان الجيش الأفغاني، محمد شريف يفتلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "أرسلت الحكومة الأفغانية ألف شخص من أفراد القوات الخاصة و400 مدرعة من كابل إلى غزني".

من جهتها نقلت قناة "Tolo News" عن يفتلي أيضا أن الحكومة لا تزال تسيطر على المدينة. وأضاف أن الجيش الأفغاني يعمل ما بوسعه للقضاء على المسلحين الذين يختبئون في منازل السكان المدنيين.

وأفادت قناة "1TV" الأفغانية في وقت سابق من هذا اليوم بأن 103 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 133 آخرون بجروج جراء الاشتباكات المستمرة بين مسلحي حركة طالبان والقوات الحكومة في ضواحي مدينة غزني.

ونقلت القناة عن ممثل الإدارة الطبية أن القتلى هم 90 من أفراد قوات الأمن و13 مدنيا، مضيفة أن المسلحين أيضا تكبدوا خسائر بشرية كبيرة جراء الاشتباكات.

ونقلت قناة "Tolo News" الجمعة الماضية عن مصادر محلية بأن حركة طالبان بدأت بمهاجمة مدينة غزني وسط أفغانستان. وجاء في بيان صدر عن الحركة أن وحداتها تحاول دخول المدينة من عدة الاتجاهات. وقررت السلطات وقف حركة المرور في الطريق السريع بين كابل وغزني بسبب الاشتباكات.

من جهته قال رئيس شرطة مدينة غزني فريد أحمد مشعل إن القوات الحكومية تسيطر على المدينة، مضيفا أن المسلحين لم يدخلوا المدينة وأن الأعمال القتالية لا تزال مستمرة في ضواحيها.

المصدر: نوفوستي