الدفاع الأفغانية: أفشلنا محاولة طالبان السيطرة على مدينة غزني ومقتل 150 مسلحا

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن أفشلت، اليوم الجمعة، محاولة حركة طالبان السيطرة على مدينة غزني الواقعة شرقي البلاد.

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وقالت الوزارة إنه جرى طرد المهاجمين، لكنهم ما زالوا في منطقة بالمدينة واحتلوا بعض المنازل حيث يواصلون إطلاق النار من آن لآخر على قوات الأمن التي تقوم بتطهير المنطقة.

وأضافت أن نحو 150 من المهاجمين قتلوا أو أصيبوا، لكنها لم تذكر أي عدد للضحايا من المدنيين أو قوات الأمن.

وجاء في بيان صدر عن مقر الجيش الأمريكي في كابل أن القتال توقف بحلول الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت غرينيتش) وأن القوات الأفغانية تمسكت بمواقعها وظلت تسيطر على جميع المراكز الحكومية.

وأعلن مسؤولون أفغان في وقت سابق من هذا اليوم أن مقاتلين من حركة طالبان مدججين بالسلاح هاجموا مدينة غزني صباح اليوم الجمعة وأحرقوا نقاط تفتيش تابعة للشرطة وقصفوا منازل ومناطق تجارية وسيطروا على أجزاء من وسط المدينة قبل أن يُجبروا على الانسحاب.

وأضافوا أن اشتباكات اندلعت في الثانية صباحا تقريبا بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان، مما أجبر السلطات على إغلاق الطريق السريع الذي يربط المدينة بكابل الواقعة على بعد 150 كيلومترا إلى الشمال الشرقي.

من جانبه أكد مسؤول كبير في غزني: "طالبان تطلق صواريخ نحو مناطق سكنية وتجارية. لم تمر دقيقة صمت واحدة طوال الساعات الثماني الماضية".

هذا وأشار قائد شرطة غزني الجنرال فريد أحمد مشعل إلى أن طالبان سيطرت على عدة مناطق في المدينة، التي يجري قتال عنيف في مناطق محيطة بها منذ أشهر.

المصدر: رويترز