مسلحو حركة طالبان يحاولون اجتياح مدينة غزنة شرق أفغانستان!

نقلت قناة تلفزيون "TOLO News" عن مصادر مطلعة أن مسلحي حركة طالبان، بدأوا في مهاجمة مدينة غزنة الواقعة شرق أفغانستان.

وأعلن بيان للحركة أن مفارز من مسلحيها تحاول الدخول إلى المدينة من عدة اتجاهات، بما في ذلك إلى المركز الإداري للمقاطعة ذاتها.

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وتقول المصادر إن الطريق السريع الرابط بين كابل وغزنة، أغلق أمام حركة المرور بسبب الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان.

وتدور مواجهات في أفغانستان بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان المتطرفة، التي كانت تسيطر على مساحات كبيرة في المناطق الريفية من البلاد، وشنت هجمات على المدن الكبيرة.

وتعزز في نفس الوقت نفوذ مسلحي تنظيم "داعش"، فيما تقوم قوات الجيش والشرطة بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي