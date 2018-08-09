أفغانستان.. مقتل 27 من قوات الأمن في هجمات لطالبان

قال مسؤولون أفغان، الخميس، إن هجمات مسلحي طالبان التي استهدفت عددا من نقاط التفتيش في إقليمي أورزجان (جنوب) وباكتيا (شرق)، أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 30 عنصرا من أفراد قوات الأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش، إن ما لايقل عن 27 جنديا قتلوا في اشتباكات بإقليم أوروزجان عقب قيام مسلحي طالبان بمهاجمة مواقعهم.

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وأضاف أن الاشتباكات التي وقعت في منطقة شارشينو بالإقليم خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن إصابة ما لايقل عن 3 آخرين مشيرا إلى أن نحو 60 من مقاتلي طالبان قتلوا في الاشتباكات.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم حاكم إقليم باكتيا عبد الله هاسرات إن 3 من رجال الشرطة قتلوا في هجمات طالبان بمنطقة أحمد خيل مساء الأربعاء.

وأفاد بأن حوالي 30 من مسلحي طالبان قتلوا في الاشتباكات وأصيب 35 آخرون.

ولم يعلق مسلحو طالبان بعد على حجم الخسائر البشرية المعلنة.

وأشار المتحدث باسم حاكم باكتيا إلى أن مدنيين اثنين قتلا في واقعة منفصلة، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة أحمد خيل، متهما مسلحي طالبان بأنهم وراء الحادث.

وكثف مسلحو طالبان من هجماتهم ضد قوات الأمن الأفغانية ومنشآتها والحكومة الأفغانية، خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة.

المصدر: د ب أ