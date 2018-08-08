مقتل 8 مدنيين بانفجار لغم جنوبي أفغانستان

أكد مسؤول أفغاني مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال، وإصابة 6 آخرين بجروح، بعد اصطدام مركبتهم بلغم كان مزروعا على جانب طريق في إقليم بلخ شمالي البلاد اليوم الأربعاء.

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وقال شير جان دوراني المتحدث باسم شرطة الإقليم، إن الضحايا كانوا في طريقهم من قرية إلى وسط منطقة شولجار عندما انفجر اللغم في مركبتهم.

وتظل العبوات الناسفة هي السبب الرئيسي لسقوط القتلى المدنيين في الصراع الذي تشهده أفغانستان، فقد كشف تقرير للأمم المتحدة منتصف يوليو أنها كانت سببا في 45% من حالات القتل.

ووفقا لتقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، فإن أكثر من 650 مدنيا قتلوا، وأصيب أكثر من 1600 آخرين في هجمات انتحارية وتفجيرات بعبوات ناسفة، في الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري.

المصدر: د ب أ