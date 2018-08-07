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أفغانستان.. 50 قتيلا بغارة أمريكية وهجمات لطالبان

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أفغانستان.. 50 قتيلا بغارة أمريكية وهجمات لطالبان
Reuters
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بمقتل 50 شخصا على الأقل من المدنيين وقوات الأمن جراء غارة جوية أمريكية وهجمات لحركة طالبان في إقليم لوجار شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة "بجفاك" الأفغانية عن عضو مجلس الإقليم عبد الولي الوكيل قوله إن مقاتلي طالبان شنوا هجمات منسقة من اتجاهات مختلفة في منطقة أزرا ليلة الثلاثاء، مؤكدا مقتل 35 شخصا من قوات الأمن والمدنيين خلال اشتباكات.

وأضاف الوكيل أن 15 شرطيا أفغانيا قتلوا في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية على نقاط تفتيش.

وأوضح أن المسلحين ضيقوا الخناق على مركز المحافظة وبدأت معارك عنيفة في مناطق متفرقة من أزرا التي تتقاسم حدودها مع إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.

من جانبها، أكدت حركة طالبان وقوع الهجمات، وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن المقاتلين يحرزون تقدما، ولم يتطرق لتفاصيل القتلى .

المصدر: وكالات

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